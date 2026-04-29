Polanski-Kritik wird lauter

Bei Borussia Mönchengladbach schwindet der Rückhalt für Cheftrainer Eugen Polanski immer weiter. Laut ‚Bild‘ mehrt sich intern die Kritik an dem einstigen Hoffnungsträger der Fohlen. „Verantwortliche und das Umfeld haben die fehlende Weiterentwicklung längst erkannt und sollen von Polanskis Qualitäten nicht mehr restlos überzeugt sein“, schreibt das Boulevardblatt. Nach knapp sieben Monaten im Amt ist die Zukunft des 40-Jährigen über das Saisonende hinaus ungewiss. Zwar bleiben dem Tabellenelften noch drei Spiele, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern, dieser alleine stellt jedoch keine Garantie für eine Weiterbeschäftigung von Polanski dar.

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Der Trainernovize zeigte sich auf der Mitgliederversammlung am Montag erneut kämpferisch. Neben dem reinen Punkteschnitt, der mit 1,11 sehr dürftig ausfällt, geht die Kritik an der Arbeit des Ex-Profis jedoch deutlich tiefer: Uninspiriertes Offensivspiel, häufige Formationswechsel und fehlende Spielerentwicklung sprechen klar gegen Polanski. Im Anschluss an die Saison soll die Trainerpersonalie ergebnisoffen diskutiert werden, wie Sportdirektor Rouven Schröder bereits ankündigte. Aktuell spricht nicht mehr viel für den einstigen Fanliebling, der laut der ‚Bild‘ auch in großen Teilen der Anhängerschaft den Rückhalt verloren hat.