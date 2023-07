Guerreiro verwirrt mit BVB-Aussage

Der Transfer zum FC Bayern war offenbar nicht die erste Wahl von Raphaël Guerreiro. Im Rahmen seiner Präsentation als Neuzugang des Rekordmeisters sagte der 29-Jährige am heutigen Montag: „Ich bin ehrlich mit euch: Ich wollte mit Dortmund weitermachen, aber der Vorstand hat sich anders entschieden.“ Weiterhin sprach der Portugiese von einem „bitteren Abschied“ aus Dortmund.

Worte, die man sowohl an der Säbener Straße als auch an der Strobelallee vermutlich mit Verwunderung zur Kenntnis nehmen wird, schließlich schlug Guerreiro laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ ein Angebot des BVB zur Verlängerung um zwei Jahre aus. Offenkundig war der Portugiese mit der Offerte nicht einverstanden. Bei den Münchnern hat der feine Techniker einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Sportlich sieht sich Guerreiro der Aufgabe in München gewachsen: „Nach der Saison musste ich einen neuen Klub finden, der meinem Niveau entspricht. Als Bayern angeklopft hat, habe ich mich dafür entschieden. Zu mir passt der Stil mit viel Ballbesitz.“

