Leipzig: Was wird aus Cândido?

Für welchen Verein Luan Cândido (20), aktuell von RB Leipzig an den brasilianischen Partnerklub RB Bragantino verliehen, ab der kommenden Saison auflaufen wird, ist noch offen. „Er ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und sein Vertrag geht bis Ende Juni“, äußert sich Bragantinos Geschäftsführer Thiago Scuro in der ‚Bild‘, „wir haben aber noch Zeit, um mit RB Leipzig zu reden und zu entscheiden, was die beste Entscheidung für seine Karriere und beide Klubs sind.“

Bei seinem Leihklub kommt Cândido regelmäßig in der Startelf zum Einsatz. Scuro lobt den Linksverteidiger: „Luan ist ein sehr talentierter Spieler, der bei uns sein erstes Profispiel machen konnte. Im Vergleich zum letzten Jahr hat er mehr Minuten, Tore und Vorlagen. Dazu hat er auch seine Mentalität verbessert und unsere Philosophie verstanden.“