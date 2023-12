Hansa trennt sich von Schwartz

Alois Schwartz ist nicht mehr Trainer von Hansa Rostock. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, wurde der Cheftrainer ebenso wie Co-Trainer Dimitrios Moutas von seinen Aufgaben entbunden. Schwartz hatte das Amt in der Hansestadt erst im März dieses Jahres übernommen. Robert Marien, Vorstandsvorsitzender bei Hansa, sagt: „Dieser Schritt fällt uns nicht einfach, da wir natürlich um Alois und Dimis Verdienste und auch um ihre Qualitäten und ihr Engagement wissen. Insbesondere für den Klassenerhalt in der vergangenen Saison sind und bleiben wir beiden sehr dankbar. Wir waren immer im engen und offenen Austausch zur sportlichen Entwicklung und uns dabei auch immer alle einig, dass der Erfolg und das Wohl des Vereins über allem stehen. Nach fortlaufender Analyse der sportlichen Situation sind wir nun gezwungen, zu handeln und verpflichtet alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Negativ-Spirale zu stoppen. Wir wünschen Alois und Dimi alles Gute für ihren weiteren Weg und bedanken uns nochmals für ihren Einsatz an Bord unserer Kogge.“

Nach insgesamt 27 Pflichtspielen steht ein überschaubarer Punkteschnitt von 1,33. Auf einen starken Saisonstart mit drei Siegen nacheinander folgte peu à peu der Absturz in Richtung Tabellenkeller. Aus den vergangenen neun Spielen konnte die Kogge nur einmal einen Dreier mitnehmen. Mit 17 Punkten rangieren die Rostocker auf Relegationsplatz 16.