Zidane-Comeback ausgeplaudert?

Philippe Diallo macht kein Geheimnis daraus, dass der Nachfolger von Didier Deschamps bereits feststeht. „Ja, ich kenne seinen Namen“, gesteht der Präsident des französischen Verbandes im Interview mit ‚Le Figaro‘, „es braucht eine Persönlichkeit, die viele Kriterien erfüllt und die auch die Unterstützung der Franzosen gewinnen kann.“

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Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um Zinédine Zidane. ‚RMC‘ zufolge arbeitet der 57-jährige Erfolgscoach im Hintergrund sogar schon an der Zusammenstellung seines Trainerstabs. Zuletzt war der ehemalige Weltklasse-Spieler bis 2021 für Real Madrid verantwortlich, seitdem versuchten einige Parteien vergeblich, ihn von einer Zusammenarbeit zu überzeugen.