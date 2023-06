Bericht: Englischer Großklub will Ito

Hiroki Ito könnte im Sommer-Transferfenster den nächsten Karriereschritt machen. Wie die japanische Sportzeitung ‚Sponichi‘ berichtet, zeigt Tottenham Hotspur Interesse am 24-jährigen Innenverteidiger des VfB Stuttgart.

Ange Postecoglou (57), zukünftiger Coach der Spurs, arbeitete zuletzt bei Celtic Glasgow mit mehreren japanischen Spielern zusammen. Dem Bericht zufolge könnte er unterem anderem Mittelfeldspieler Reo Hatate (25) mit nach London nehmen, der wahrscheinlichste Transfer sei aber der von Ito.

Drei Abgänge bei Tottenham

Der neunmalige japanische Nationalspieler war in der abgelaufenen Saison beim VfB gesetzt und einer der wenigen Leistungsträger der Mannschaft. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. 2022 war er für den Schnäppchenpreis von rund 400.000 Euro nach Stuttgart gewechselt.

Auch Napoli dran

In den vergangenen Wochen wurde der Innenverteidiger mit starkem linken Fuß auch bei der SSC Neapel als potenzieller Nachfolger von Min-jae Kim (26) gehandelt. Nun, da auch der FC Bayern in den Poker um den Südkoreaner eingestiegen ist, wird ein Abschied des Abwehr-Shootingstars immer wahrscheinlicher. Tottenham muss sich im Poker um Ito also möglicherweise starker Konkurrenz erwehren.