Udinese beobachtet Donkor

Anton Donkor von Eintracht Braunschweig könnte es in diesem Jahr in die italienische Serie A verschlagen. Nach FT-Informationen beobachtet Udinese Calcio den 25-jährigen Linksverteidiger. Der gebürtige Göttinger steht an der Hamburger Straße noch bis 2024 unter Vertrag.

Donkor hatte in der vergangenen Saison mit starken Leistungen beim SV Waldhof Mannheim auf sich aufmerksam gemacht. Zwar verpasste er mit den Kurpfälzern den Aufstieg, schaffte durch seinen Wechsel nach Braunschweig aber dennoch den Sprung in die zweite Liga. Dort ist er in dieser Saison Stammspieler und sammelte bereits 19 Pflichtspieleinsätze.

