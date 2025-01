95-Millionen-Flop: United findet Antony-Abnehmer

95 Millionen Euro hatte sich Manchester United 2022 die Dienste von Antony (24) kosten lassen. Ein Investement, das sich bis heute nicht ausgezahlt hat. Die magere Ausbeute des Brasilianers: 17 Torbeteiligungen in 95 Pflichtspielen für die Red Devils.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jetzt bahnt sich ein Ende der Zusammenarbeit an. Fabrizio Romano zufolge steht Betis Sevilla kurz davor, den Deal zu finalisieren. Die Rede ist von einer Leihe bis zum Sommer ohne Kaufoption. Zudem werde United einen Teil des Gehalts übernehmen.

Update (10:56 Uhr): Matteo Moretto zufolge haben die Klubs das Leihgeschäft inzwischen ausgemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Antony selbst soll bereits signalisiert haben, sich die Zusammenarbeit gut vorstellen zu können. In Manchester steht der 16-fache Nationalspieler bis 2027 unter Vertrag. Wird sich zeigen, ob er beim spanischen Tabellenelften zurück in die Spur findet respektive anschließend eine Zukunft im Old Trafford hat.