Bürgermeister eingeschaltet: Greenwood zögert

Mason Greenwoods Wechsel zu Olympique Marseille entwickelt sich zur Seifenoper. Gianluca Di Marzio zufolge wurden die Verhandlungen zwischen den Parteien auf Eis gelegt. Hintergrund ist, dass sich Benoît Payan, der Bürgermeister von Marseille, öffentlich gegen einen Transfer des 22-jährigen Engländers ausgesprochen hat. Greenwood wurde 2022 wegen Vergewaltigung, Nötigung und Körperverletzung verhaftet, letztlich aber freigesprochen.

Die abgelaufene Saison verbrachte der mutmaßliche Skandalprofi beim FC Getafe und spielte sich in den Fokus zahlreicher Klubs. OM stand unmittelbar davor, den Deal abzuwickeln. Mit Manchester United wurde sich dem Vernehmen nach auf eine Ablösesumme in Höhe von 31,6 Millionen Euro geeinigt, lediglich das Go des Spielers fehlte noch. Die neuen Entwicklungen lassen Greenwood zweifeln, sodass sich, wie Di Marzio weiter berichtet, inzwischen Lazio Rom wieder Chancen auf den Zuschlag ausrechnet.