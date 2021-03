Neuer Burgfrieden bei den Bayern

Dass Hansi Flick und Hasan Salihamidzic nicht immer einer Meinung sind, ist hinlänglich bekannt. Bezüglich mehrerer Personalien haben die beiden Streithähne unterschiedliche Ansichten. So unterschiedlich, dass die Stimmung im Verein zuletzt merklich litt.

Für den sportlichen Erfolg haben sich die beiden Führungskräfte nun aber offenbar – bis auf weiteres – zusammengerauft. „Wir sind aufeinander zugegangen. Wir haben es aus der Welt geschaffen, ganz im Sinne des Vereins. Es war ein kurzes Gespräch“, berichtete Flick nach dem 2:1-Sieg gegen Lazio Rom gegenüber ‚Sky‘.

Waffenstillstand

Für die kommenden Monate sollte also Ruhe sein bei den Bayern. Zumindest geht der Trainer nach der Unterredung mit seinem Vorgesetzten davon aus: „Wir beide sind, was das betrifft, sehr, sehr optimistisch für den Rest der Saison und für die Zukunft von uns.“

Bleibt die Frage, ob Flick und Salihamidzic auch in der nächsten Saison noch einen gemeinsamen Nenner finden müssen. Der Übungsleiter wird trotz seines bis 2023 laufenden Vertrags in München als neuer Bundestrainer und Nachfolger von Joachim Löw gehandelt. Eine Absage an den DFB ist Flick bislang nicht über die Lippen gekommen.