Götze-Rückkehr beim FC Bayern diskutiert

Mario Götze war in diesem Sommer angeblich Thema beim FC Bayern. Wie ‚Sport Bild‘-Journalist Christian Falk berichtet, wurde der Name des Weltmeisters an der Säbener Straße diskutiert. Mittlerweile habe der Triple-Sieger aber wieder Abstand von einer Verpflichtung genommen.

„Da weiß ich nichts von. Aber natürlich ist Bayern ein großartiger Verein mit einem tollen Trainer“, kommentiert Götze gegenüber der ‚Bild‘ und führt aus: „Mit Hansi bin ich seit der Anfangszeit in der Nationalmannschaft in Kontakt. Wir haben seitdem ein sehr gutes Verhältnis zueinander und tauschen uns regelmäßig aus. Er hat unheimlich viel Erfahrung und ist ein guter Ratgeber.“

Götze lässt sich Zeit

Auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber will sich der 28-Jährige nicht unter Druck setzen lassen: „Ich möchte mir bewusst die nötige Zeit lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Es gibt viele Aspekte, die dabei eine wichtige Rolle für mich spielen. Ich brauche das Gefühl, dass ich zu dem Verein, dem Trainer und dessen Philosophie passe. Und was man nicht vergessen darf: Durch Corona herrscht gerade eine besondere Situation, an die sich jeder anpassen muss.“

Sein früheres BVB-Gehalt kann und will Götze bei seinem neuen Arbeitgeber naturgemäß nicht fordern: „Selbstverständlich kann in Zeiten von Corona eine solche Summe nicht als Grundlage für meine Verhandlungen dienen. Es wurde in der Vergangenheit schon vor dem Corona-Ausbruch oft so dargestellt, als ginge es mir vorrangig ums Geld. Dem war und ist nicht so. Der finanzielle Aspekt spielt für mich nur eine untergeordnete Rolle. Die entscheidenden und wirklich wichtigen Faktoren sind die Sportlichen: Ich will den Konkurrenzkampf, mich auf höchstem Niveau beweisen und zeigen, dass ich jeder Mannschaft helfen kann. Meine Sehnsucht nach Fußball ist sehr groß.“

Bis Ende Januar könnte sich Götze theoretisch noch Zeit lassen, um einen neuen Klub zu finden.