Bayern finden Ibrahimovic-Abnehmer

Arijon Ibrahimovic steht anscheinend kurz davor, seine Zelte beim FC Bayern abzubrechen. Dem Journalisten Alfredo Pedullà zufolge befindet sich Lazio Rom in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem deutschen Rekordmeister. Berichtet wird von einer Leihe samt Kaufpflicht über zehn Millionen Euro.

Fabrizio Romano bestätigt derweil, dass sich der Deal auf der Zielgeraden befindet, geht aber von einer Kaufoption aus, die sich auf acht bis zehn Millionen belaufen soll. Zudem übernehme Lazio bis zum Sommer das vollständige Gehalt des deutschen U20-Nationalspielers. Entscheidet sich der Serie A-Klub dazu, besagte Klausel zu ziehen, wird Ibrahimovic laut Romano mit einem Dreijahreskontrakt ausgestattet.

Der talentierte Offensivspieler hatte schon die Saison 2023/24 in Italien auf Leihbasis bei Frosinone Calcio verbracht. Seit seiner Rückkehr an die Säbener Straße konnte sich Ibrahimovic nicht durchsetzen. Lediglich eine Einsatzminute steht in der laufenden Bundesliga-Saison für den 19-Jährigen zu Buche – eine Leihe, ob nun mit oder ohne Kaufplicht, ist die logische Konsequenz.