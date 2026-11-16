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BVB: Can nennt Comeback-Plan

von Remo Schatz - Quelle: Ruhr24
Emre Can im Trikot von Borussia Dortmund @Maxppp

Die Leidenszeit von Emre Can neigt sich dem Ende entgegen. „Dieses Jahr wird schwer“, schränkt der verletzte Kapitän von Borussia Dortmund gegenüber ‚Ruhr24‘ zwar ein, stellt allerdings klar: „Aber ich hoffe, dass ich im Januar wieder spielen kann.“

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Can riss sich Ende Februar dieses Jahr das Kreuzband. Anfang Oktober musste er sich zudem noch einem Eingriff an den Adduktoren unterziehen, die ihn bereits vor dem Kreuzbandriss geplagt hatten. Mittlerweile geht es dem 32-Jährigen „gut, viel besser“. Er könne teilweise wieder mittrainieren: „Das tut mir gut, auch mental.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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