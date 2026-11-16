Spanien-Star wird untersucht

Pau Cubarsí vom FC Barcelona droht ein verletzungsbedingter Ausfall. Bei der gestrigen 2:3-Niederlage gegen England musste der spanische Innenverteidiger zur Halbzeit ausgewechselt werden. Nach einem Zusammenprall klagte der 19-Jährige über Hüftprobleme.

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Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente wollte in der Folge kein Risiko eingehen und nahm Cubarsí aus dem Spiel. Weitere Untersuchungen sollen zeitnah Aufschluss über die Verletzung geben. Ein Ausfall des Golden Boy von 2026 wäre sowohl auf Vereins- als auch auf Verbandsebene kaum zu kompensieren.