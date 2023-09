Werder: Bittencourt „sicherlich etwas verärgert“

Gegenüber Romano Schmid (23) und Jens Stage (26) hat Leonardo Bittencourt (29) im Mittelfeld von Werder Bremen aktuell das Nachsehen – für Clemens Fritz kein Grund zur Aufregung. Der ‚kicker‘ zitiert Werders Leiter des Lizenzbereichs: „Sicherlich ist jeder etwas verärgert, wenn er nicht spielt, denn im Endeffekt will jeder auf dem Platz stehen. Jens und Romano machen es aktuell gut – es gibt solche Phasen in der Saison, in denen man geduldig sein muss.“

Bittencourt kommt in der neuen Bundesliga-Saison erst auf einen Startelf-Einsatz und insgesamt 100 Spielminuten. Stage bringt laut Fritz „andere Elemente mit: eine sehr hohe Intensität, ist läuferisch viel unterwegs, kann Bälle klauen. Jens hat eine Entwicklung genommen, sein Gefühl für die Räume ist mittlerweile viel besser.“