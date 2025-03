Bald Ballon d’Or? Guirassy erklärt Leistungsexplosion

Serhou Guirassy ist in dieser Saison mit zehn Treffern der erfolgreichste Torschütze der Champions League. Gegenüber der ‚L’Équipe‘ erläutert der Stürmer von Borussia Dortmund seine Leistungsexplosion seit seiner Rückkehr nach Deutschland vor zweieinhalb Jahren: „Es ist nur eine Frage des Selbstvertrauens. Und ich habe verstanden, dass auf sehr hohem Niveau Talent nicht ausreicht. Am Ende sind es mehrere Gründe: Mein Selbstvertrauen, meine Einstellung, unsere großartige Saison in Stuttgart, ein sehr guter Trainer (Sebastian Hoeneß, Anm. d. Red.).“

Für den VfB Stuttgart und den BVB erzielte der 28-Jährige in 90 Pflichtspielen 68 Tore und bereitete zehn weitere vor. Auch deshalb fühlt sich der Nationalspieler Guineas wohl international noch zu wenig wertgeschätzt: „Ich verstehe, dass meine Form überrascht, aber ich bin nicht überrascht. Angesichts der Ziele, die ich mir setze, ist es das Mindeste, wo ich bin. Ich habe meine Abwesenheit unter den dreißig Nominierten für den Ballon d’Or 2024 nicht verstanden, ich hoffe, dieses Jahr dabei zu sein. In jedem Spiel besser zu werden, weiterzuwachsen und für die größten Vereine zu spielen, das ist mein Plan.“ In Dortmund läuft sein Vertrag noch bis 2028.

Guirassy hat große Ziele – ob er diese mit dem BVB erreichen kann? Zwar waren die Dortmunder im vergangenen Jahr im Finale der Champions League, national hinkten sie sportlich zuletzt allerdings hinterher. Für einige Auftritte wurde auch der Stürmer dabei kritisiert, was ihn allerdings kaltlässt: „Wie im Leben erlebt auch ein Fußballer schwierige Momente. Sogar Messi und Mbappé werden kritisiert. Es ist besser, wenn deine Fans dich anfeuern, aber ich brauche keine Liebe, um Leistung zu bringen.“ Um die Liebe der Fans muss sich der Angreifer aufgrund seiner Leistungen aktuell allerdings ohnehin keine Gedanken machen, in dieser Saison steht er bei 24 Toren in 32 Spielen.