Sokratis findet neuen Klub

Abwehrspieler Sokratis zieht es in seine Heimat. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, heuert der 32-Jährige bei Olympiakos Piräus an. Am gestrigen Samstag soll sich der Ex-Dortmunder mit dem griechischen Topklub geeinigt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablöse wird für Sokratis nicht fällig, erst kürzlich hatte der Routinier seinen Kontrakt beim FC Arsenal aufgelöst. Daraufhin hatten auch Lazio Rom, der FC Genua und Fenerbahce angeklopft.