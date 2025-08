Kaiserslautern schnappt sich Skyttä

Naatan Skyttä (23) zieht es in die 2. Bundesliga. Der 1. FC Kaiserslautern vermeldet die Verpflichtung des finnischen offensiven Mittelfeldspielers offiziell, der dem Vernehmen nach bis 2028 unterschrieben hat. Der französische Zweitligist USL Dunkerque wird mit einer Ablöse in Höhe von 1,8 Millionen Euro entschädigt, zudem können noch 200.000 Euro an zusätzlichen Boni folgen.

Mit elf Scorerpunkten (sieben Tore, vier Vorlagen) in 30 Ligue 2-Spielen zählte Skyttä in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern von Dunkerque. „Wir freuen uns, dass wir Naatan vom FCK überzeugen konnten. Mit ihm gewinnen wir einen technisch starken, flexiblen und torgefährlichen offensiven Mittelfeldspieler hinzu, der in seinen jungen Jahren schon viel Erfahrung auf internationalem Parkett gesammelt hat“, freut sich FCK-Sportdirektor Marcel Klos über den Transfer.