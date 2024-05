BVB: U17-Weltmeister Herrmann zur Bundesliga-Konkurrenz

Borussia Mönchengladbach bedient sich allem Anschein nach im Nachwuchs von Borussia Dortmund. Wie zuerst die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichteten, steht Flügelstürmer Charles Herrmann (18) vor dem Wechsel in den Fohlenstall. Inzwischen erfuhr auch ‚Sky‘ von dem anstehenden Transfer.

Herrmann wechselt ablösefrei vom Revierklub ins Rheinland, das Spielerlager konnte sich nämlich nicht mit den BVB-Verantwortlichen auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen. Nach vier Jahren in Schwarz-Gelb läuft der U17-Weltmeister künftig in den Gladbacher Vereinsfarben auf.

Die Fohlen können sich auf einen flexiblen Nachwuchsspieler freuen, der auf beiden Flügeln einsetzbar ist und immerhin sieben Scorerpunkte (fünf Tore, zwei Vorlagen) in der zurückliegenden U19-Meisterschaft beisteuern konnte. In den Fokus spielte sich Herrmann zudem im vergangenen Herbst bei Deutschlands U17-WM-Triumph in Indonesien.