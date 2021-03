United: Verlängerung mit Bailly?

Manchester United führt Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger Eric Bailly. Trainer Ole Gunnar Solksjaer sagte auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel gegen West Ham United (20:15 Uhr): „Wir sprechen mit Eric und Erics Vertretern. Er ist seit längerer Zeit fit, das sieht man auch an seinen Leistungen. Ich bin zufrieden mit ihm.“

Bailly spielt seit 2016 bei den Red Devils. Oftmals wurde der Ivorer in der Vergangenheit durch Verletzungen ausgebremst. In der aktuellen Saison läuft es in dieser Hinsicht deutlich besser. In 15 Pflichtspielen stand der 26-Jährige bislang auf dem Platz. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus.