Real sagte Kimmich ab | Salah-Ersatz gefunden?

Königliche Absage

Die Vertragsposse um Joshua Kimmich zog sich über Monate. Mittlerweile haben sich der Mittelfeldspieler und der FC Bayern auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags geeinigt. Paris St. Germain hatte ebenfalls die Fühler nach dem Taktgeber ausgestreckt und ein Angebot unterbreitet. Die Kimmich-Seite soll zudem in Spanien vorstellig geworden sein. Wie das Onlineportal ‚Diario Madridista‘ berichtet, klopfte Kimmichs Entourage bei Real Madrid an. Schon zum zweiten Mal wurde der deutsche Nationalspieler demnach den Königlichen angeboten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings gab es dem Blatt zufolge eine höfliche Absage aus der spanischen Hauptstadt. Zwar schätze man den Spieler sehr, Alter und Gehaltsforderungen passten jedoch nicht in die Vorstellungen des weißen Ballets. Zudem sei Real immer noch traumatisiert von den Verhandlungen mit Alphonso Davies, der Madrid erst seine Zusage gab, nur um am Ende doch in München zu unterschreiben. Die Blancos gehen fest davon aus, dass Kimmich bei Bayern bleibt. Eine Annahme, die schon in Kürze offiziell verkündet werden soll.

Große Fußstapfen

Neben den Aushängeschildern Virgil van Dijk und Alisson ist insbesondere die Offensivreihe um Mohamed Salah und Luis Díaz das Prunkstück des FC Liverpool. Vor allem der Ägypter genießt an der Anfield Road den Status einer Vereinsikone. Seinen Vertrag hat der 32-Jährige allerdings noch nicht verlängert und auch Díaz liebäugelt mit einem Abschied im Sommer. Kommt es wirklich zum Undenkbaren, müssten die Reds ein Riesenloch stopfen, ein Qualitätsabfall soll schließlich tunlichst vermieden werden. Die Scouts des Tabellenführers der Premier League ruhen daher nicht und haben nun einen EM-Helden als passenden Kandidaten auserkoren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser spielt aktuell im Baskenland bei Athletic Bilbao und hört auf den Namen Nico Williams. Laut ‚El Nacional‘ plant man in Liverpool, die Ausstiegsklausel des Flügelspielers zu ziehen, die bei 60 Millionen Euro liegt. Ein durchaus erschwinglicher Preis für den Klub von Trainer Arne Slot, allerdings jagen auch weitere europäische Schwergewichte den 22-Jährigen. Allen voran der FC Barcelona wird immer wieder mit Williams in Verbindung gebracht. Dem Wirbelwind stehen also die Optionen offen, für Bilbao dürfte der Spieler kaum zu halten sein. Ob er dabei den Schritt ins Ausland wagt und bei Liverpool ein denkbar großes Erbe antritt, wird sich zeigen.