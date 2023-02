Real Madrids Transferziel für den Sommer

In den vergangenen beiden Spielzeiten und auch in dieser Saison weist Real Madrid eine positive Transferbilanz auf, im Zeitraum 2022/23 hat der spanische Rekordmeister ein Plus von zwölf Millionen Euro zu verbuchen. Und auch in Zukunft will man bei Real sparsam vorgehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Marca‘ berichtet, sieht der Plan für die nächste Saison nur einen absoluten Hochkaräter vor. Linksverteidiger Fran García (23), der für fünf Millionen Euro von Rayo Vallecano zurückkommen wird, fällt nicht in diese Kategorie. Jude Bellingham (19) schon eher.

Lese-Tipp

Reals „achtes Weltwunder“ | Werden Salah & Co. zu Geld gemacht?

Wunschziel Bellingham

Der Dortmunder steht auf der königlichen Wunschliste ganz oben. Deutlich über 100 Millionen Euro wären im Sommer fällig für einen Bellingham-Transfer. In Madrid ist man bereit, für den englischen Mittelfeldspieler an die Grenzen zu gehen, auch gehaltstechnisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grenzen, die in England allerdings deutlich weitläufiger sind. Ohnehin geht Bellinghams Tendenz zu einem Wechsel in die Premier League, hieß es zuletzt. Angebote liegen dem BVB-Profi laut ‚Marca‘ vom FC Liverpool und von Manchester City vor.

Bei Real Madrid schaut man sich vorsorglich nach Alternativen um. Denn ein neuer Star soll auch dann den Weg ins Bernabéu finden, wenn sich Bellingham gegen die spanische Hauptstadt entscheidet.