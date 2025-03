BVB: Nmecha und die Woche der Entscheidung

Bei Borussia Dortmund könnte Felix Nmecha gerade rechtzeitig zurückkehren. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, sieht der Plan der Dortmunder vor, dass der Mittelfeldspieler in zwei Wochen wieder bereitsteht. Am 9. April (21 Uhr) gastiert der BVB im Viertelfinale der Champions League beim FC Barcelona, es folgt der Klassiker gegen den FC Bayern am Samstag (18:30 Uhr) und das Rückspiel gegen die Katalanen am folgenden Dienstag (21 Uhr).

Somit könnte Nmecha in der richtungsweisenden Woche wieder ein wichtiger Faktor werden. Aktuell fällt der 24-Jährige mit einer schweren Bänderverletzung aus. Noch schneller stehen dem Bericht zufolge Carney Chukwuemeka (21) und Daniel Svensson (23) wieder zur Verfügung. Chukwuemeka schiebt in der Länderspielpause Extraschichten und könnte schon am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 beginnen, Svensson ist nach einer Knieverletzung wieder zurück und könnte noch in dieser Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.