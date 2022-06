Köln: Baumgart geht von weiteren Transfers aus

Die Kaderplanungen des 1. FC Köln für die kommende Saison sind auch nach vier Neuverpflichtungen noch nicht abgeschlossen. Trainer Steffen Baumgart sieht noch Bedarf an Verstärkungen und kommuniziert dies auch klar gegenüber dem Fan-Portal ‚Geissblog‘. „Wir wissen, was wir noch machen wollen, und ich gehe davon aus, dass auch unsere weiteren Ideen klappen werden“, so Baumgart.

„Alles, was wir uns bislang vorgenommen haben, hat geklappt“, gibt sich der Coach der Domstädter mit den bisherigen Neuzugängen zufrieden. Sein Ziel: „Wir wollen einen harmonischen Kader haben, in dem wir die jungen Spieler in Ruhe an die Bundesliga heranführen zu können.“ Zuletzt schlug Köln mit Linton Maina (Hannover 96), Denis Huseinbasic (Kickers Offenbach), Steffen Tigges (Borussia Dortmund) und Kristian Pedersen (Birmingham City) gleich vierfach am Transfermarkt zu.