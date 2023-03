Juves Telenovela | „Sensationeller“ Trossard schreibt Geschichte

Sorgenkind Pogba

Immer Ärger mit Paul Pogba – so könnte in der von Krisen und Skandalen gebeutelten Saison von Juventus Turin einer der vielen möglichen Titel lauten. Denn der Franzose beherrscht mit seiner erneuten Abwesenheit die Schlagzeilen in Italien. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ titelt unverfroren „Juve ist da, Pogba nicht“ und schreibt von einer „Telenovela“, die sich bei der Alten Dame abspielt. Nachdem der Mittelfeldspieler zuletzt sein Comeback nach mehreren Monaten Verletzungspause gab, handelte sich Pogba vergangene Woche eine Suspendierung wegen Zuspätkommens ein – und verletzte sich erneut. Fortsetzung folgt.

Arsenals Titel-Trumpf

Leandro Trossard entpuppt sich für den FC Arsenal immer mehr als Glücksgriff. Beim gestrigen 3:0-Sieg über den FC Fulham steuerte der Winterneuzugang von Brighton & Hove Albion drei Assists in der ersten Halbzeit bei. Damit stellte der Offensivspieler einen Premier League-Rekord auf. „Trossards kluger Kauf kann Arsenal zum Titel führen“, lobt der ‚Telegraph‘ den Belgier in höchsten Tönen. Die ‚Daily Mail‘ schreibt von einer Genugtuung für die Gunners, die fünf Punkte Vorsprung vor Verfolger Manchester City haben.

Traumtor in Portugal

In Portugal fiel am Wochenende ein Treffer der Marke Tor des Jahres. Nuno Santos brachte Sporting Lissabon beim 3:0-Sieg über Boavista Porto mit einem Rabona-Treffer aus rund zwölf Metern Torentfernung in Führung. Die ‚Record‘ sieht im 1:0 des Linksaußen einen Kandidaten für den Puskas-Award, der das Tor des Jahres ehrt: „Eine schöne Geschichte, geschrieben mit den Füßen.“