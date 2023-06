Ramos wechselt zum HSV

Guilherme Ramos wird neuer Spieler des Hamburger SV. FT kann Medienberichte bestätigen, dass der Innenverteidiger ablösefrei von Arminia Bielefeld zu den Hanseaten wechselt. Der Medizincheck ist im Gange, die Vertragsunterschrift wird in Kürze erfolgen. Im Anschluss wird der HSV den 25-jährigen Portugiesen als Neuzugang vorstellen.

Der Kontrakt des Defensivmanns ist nach dem Abstieg der Arminia nicht mehr über das Saisonende hinaus gültig. In Bielefeld lief Ramos 13 Mal in der Bundesliga und 23 Mal in der zweiten Bundesliga auf. Nun trennen sich die Wege nach zwei Jahren.

HSV tütet Ramos-Deal ein