Schalke befördert Lüftl

Maximilian Lüftl steigt beim FC Schalke vom Leiter der Scoutingabteilung zum Direktor Scouting und Transfers auf. Das ist einer offiziellen Meldung des Bundesliga-Aufsteigers zu entnehmen. Damit befindet sich der 31-Jährige nun auf einer Stufe mit Direktor Profifußball Youri Mulder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Strategische Kaderplanung im Fokus: Max Lüftl wird Direktor Scouting und Transfers. Damit setzt der #S04 die strukturelle Entwicklung des Sports konsequent fort.



Mehr dazu ➡ https://t.co/Hs2Ni9ODZ1 pic.twitter.com/1tlBu2MzcU — FC Schalke 04 (@s04) June 22, 2026

Lüftl war erst im Winter von Hannover 96 zu den Knappen gekommen und konnte dort prompt mit guter Arbeit punkten. „Max hatte mit dem Wintertransferfenster einen sehr guten Start auf Schalke, und auch in der Vorbereitung des Sommers hat er bewiesen, warum wir ihm unser Vertrauen ausgesprochen haben“, begründet Sportvorstand Frank Baumann den schnellen Aufstieg seines Mitarbeiters, „er ist ein absoluter Team-Player, bildet gemeinsam mit Miron Muslic und Youri Mulder ein starkes Führungstrio im Sport. Wir trauen Max diesen Schritt absolut zu und freuen uns, dass er Schalke 04 mit seiner Expertise und seinem Fleiß weiter voranbringen wird.“