Neuer Linksverteidiger: Köln vor Paqarada-Deal

Der 1. FC Köln sichert sich offenbar die Dienste von St. Paulis Kapitän Leart Paqarada. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, stehen die Kölner kurz vor der Einigung mit dem 28-jährigen Linksverteidiger. Paqaradas Vertrag beim Kiezklub läuft zum Saisonende aus, dementsprechend kann der gebürtige Aachener ablösefrei wechseln.

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass Paqarada im Anschluss an sein Vertragsende in Hamburg in die Bundesliga wechselt. Nun scheint Köln das Rennen zu machen. In der Domstadt könnte der kosovarische Nationalspieler das Erbe von Jonas Hector auf der linken Abwehrseite antreten. Der 32-Jährige besitzt ebenfalls einen auslaufenden Vertrag. Hector hatte immer wieder mit einem Karriereende im Anschluss kokettiert, entschieden ist aber noch nichts.

Dass Paqarada noch diesen Winter zu den Geißböcken wechselt, ist angesichts der Tabellensituation bei St. Pauli (Platz 15) ausgeschlossen. Die Hamburger benötigen ihren Leistungsträger für den Kampf um den Klassenerhalt. Paqarada kommt in dieser Saison auf fünf Torbeteiligungen in 15 Ligaspielen. Vergangene Spielzeit hatte der Linksfuß mit zehn Assists in 33 Ligapartien auf sich aufmerksam gemacht.