Bayern-Duo vor Verlängerung | Der Zeitplan bei Sané

Einen Agenda-Punkt nach dem anderen will Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic abhaken. In der vergangenen Woche war zunächst Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting (33) mit einer Vertragsverlängerung bis 2024 an der Reihe, sehr bald schon soll Abwehrmann Lucas Hernández (27) folgen.

Die Verhandlungen mit dem französischen Innenverteidiger, aktuell noch bis 2024 gebunden, befinden sich nach Informationen der ‚Sport Bild‘ auf der Zielgeraden. Der Nächste in der Reihe dürfte Linksverteidiger Alphonso Davies (22) sein. Zuletzt soll der Berater des kanadischen Sprinters zu Verhandlungen an der Säbener Straße gewesen sein. Beide Seiten sind laut dem Fachmagazin optimistisch, dass eine Einigung gelingt.

Anders ist die Situation bei Leroy Sané. Der deutsche Nationalspieler fällt derzeit vor allem mit Lustlosigkeit und fehlender Form auf. Mit Vertragsverhandlungen ist Sané erst im Sommer an der Reihe, in diesem Punkt ist man sich zumindest schon einig. Für einen erfolgreichen Ausgang sollte der bis 2025 gebundene Offensivmann aber besser im weiteren Saisonverlauf einen deutlichen Leistungssprung machen.