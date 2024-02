Schalke: Soppy macht Hoffnung

Rechtsverteidiger Brandon Soppy kann einen Teilerfolg verbuchen. Der französische Winter-Neuzugang von Zweitligist Schalke 04 hat es zumindest wieder ins Mannschaftstraining seines Leihklubs geschafft. Die Königsblauen veröffentlichen am heutigen Montag entsprechendes Bildmaterial ihrer Einheit.

In den vergangenen Tagen stand Soppy mit schwacher Fitness in den Schlagzeilen – Cheftrainer Karel Geraerts zog die Leihgabe des FC Turin von der Mannschaft ab und ordnete Individualtraining an. Jetzt ist der 21-Jährige in einer Verfassung, in der er mit seinen Teamkollegen trainieren kann.