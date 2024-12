RKO: United plant Carreras-Comeback

Álvaro Carreras (21) von Benfica Lissabon könnte unter Rúben Amorim ein Comeback bei Manchester United feiern. Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichten, wird die Rückkaufoption im Januar womöglich aktiviert. Die Red Devils können die Klausel bis zum Sommer 2026 aktivieren, rund 19 Millionen Euro würden im Gegenzug fällig werden.

Carreras war im Januar dieses Jahr per Leihe nach Lissabon gewechselt, im Sommer aktivierte Benfica schließlich die Kaufoption und nahm den Spanier für sechs Millionen Euro fest unter Vertrag. Unter Amorim haben sich die Vorzeichen in Manchester nun geändert, laut den ‚Manchester Evening News‘ würde der spanische Linksverteidiger in das System des Portugiesen „passen wie ein Handschuh“.