Cannavaro vor erstem Serie A-Job

Fabio Cannavaro wird wohl schon in wenigen Tagen zum ersten Mal in der Serie A anheuern. Wie mehrere italienische Medien unisono berichten, steht der Weltfußballer von 2006 vor einem Engagement bei Udinese Calcio. Bereits zu Beginn dieser Woche soll der Deal geschlossen und verkündet werden, heißt es.

In der zweiten italienischen Liga, der Serie B, war Cannavaro bereits tätig, hatte von September 2022 bis Februar 2023 Benevento Calcio unter seinen Fittichen. In der Beletage fehlen ihm dagegen noch erste Trainermeriten. Vor dem Intermezzo beim Zweitligisten arbeitete der heute 50-Jährige mehrere Jahre lang als Übungsleiter in China.