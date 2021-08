Vorteil Werder bei Giakoumakis

Werder Bremen kann sich offenbar gute Chancen auf eine Verpflichtung von Giorgios Giakoumakis (26) ausrechnen. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ tendiert der griechische Stürmer von VVV-Venlo zu einem Wechsel an die Weser. Mitinteressent Celtic Glasgow scheint im Hintertreffen.

Gegenüber der ‚Bild‘ lässt Giakoumakis-Berater Ioannis Emmanouilidis den Ausgang offen: „Werder hat noch alle Chancen, wir werden uns in Kürze entscheiden.“ Sein Klient wurde am Mittwoch bereits in Bremen vorstellig, um Gespräche zu führen und den Verein kennenzulernen. Bei Venlo sollen die Grün-Weißen zuletzt mit einer Zwei-Millionen-Offerte abgeblitzt sein.