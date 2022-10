Chelsea: James gibt WM noch nicht auf

Reece James vom FC Chelsea hat die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme trotz seiner Blessur noch nicht aufgegeben. „Es wird sehr schwer werden. Aber ich gebe mein Bestes und hoffentlich ist es möglich“, so der 22-jährige Engländer in der ‚Sun‘. Er fügt an: „Ich versuche, positiv zu bleiben. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verletzung dauern wird. Ich habe keine Schmerzen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seiner Knieverletzung, die er sich in der Champions League bei der Auswärtspartie gegen den AC Mailand (2:0) zugezogen hatte, beginnt James bald wieder mit dem Laufen – allerdings nur im Schwimmbecken. Der Abwehrspieler kommt in elf Pflichtspielen auf zwei Tore und ebenso viele Vorlagen.