Paquetá ist West Hams Rekordtransfer

Lucas Paquetá spielt künftig in der Premier League. Wie West Ham United mitteilt, kommt der 33-fache brasilianische Nationalspieler von Olympique Lyon und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag samt Option auf eine weitere Spielzeit.

Paquetá kommt für eine Rekordsumme nach London. So ist es der Pressemitteilung zu entnehmen. Die genaue Ablöse nennen die Hammers nicht, dem Vernehmen nach fließen aber bis zu 60 Millionen Euro für den 25-jährigen Spielmacher.

Born in Brazil, but now East London is his home.



Bem-vindo, @LucasPaqueta97! 😍🇧🇷 pic.twitter.com/N5AaDQROPD