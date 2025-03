OM: Kontakt zu Laporte

Aymeric Laporte bleibt ein Transferthema bei Olympique Marseille. Nach FT-Informationen hält OM weiterhin Kontakt zum 30-jährigen Innenverteidiger, der seit 2023 sein Geld in Saudi-Arabien bei Al Nassr verdient. An den Ronaldo-Klub ist der spanische Nationalspieler noch bis 2026 gebunden. Im Herbst hatte Laporte die Tür für eine Rückkehr nach Europa geöffnet.

Zwischenzeitlich war der Linksfuß auch ein Thema bei Real Madrid, als sich David Alaba am Kreuzband verletzte. In Europa schnürte Laporte bislang für Athletic Bilbao und Manchester City seine Schuhe. Der Wechsel nach Marseille wäre der erste Aufenthalt in der Ligue 1 für den im französischen Agen geborenen Abwehrspieler.