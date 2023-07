Barça-Talent Akhomach unterschreibt in Villarreal

Ilias Akhomach (19) setzt seine Karriere in La Liga fort. Der Youngster stand bis vor wenigen Tagen beim FC Barcelona unter Vertrag und wechselt nun ablösefrei zum FC Villarreal. Bis 2027 bindet sich der spanische U19-Nationalspieler an das Gelbe U-Boot.

Bei Barça bekam der Flügelstürmer kaum eine Chance, sich in der Profimannschaft zu beweisen. Lediglich zwei Einsätze in La Liga und ein Spiel in der Copa del Rey stehen für Akhomach zu Buche. In Villarreal will der Linksfuß seinen Durchbruch feiern.

