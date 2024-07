Bayern gibt Abwehr-Talent Lawrence ab

Innenverteidiger Jamie Lawrence (21) lässt den FC Bayern hinter sich und heuert in Österreich an. Der deutsche Rekordmeister vermeldet den Transfer zur WSG Tirol. Zur Vertragslänge macht der österreichische Erstligist keine Angaben. Nach zwei Jahren auf Leihbasis beim 1. FC Magdeburg ist für Lawrence nun endgültig Schluss in München.

„Jamie“, lobt WSG-Manager Stefan Köck, „hat trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung gesammelt und eine tolle Vita vorzuweisen. Durch seine hervorragende Ausbildung beim FC Bayern München, seinen physischen Fähigkeiten und seiner Mentalität sehen wir in ihm eine Top-Verstärkung für unsere Mannschaft.“