Benfica arbeitet an Transfer-Doppelschlag

Benfica Lissabon will sich zweimal in Italien bedienen. Fabrizio Romano und ‚Relevo‘ berichten übereinstimmend, dass der Champions League-Teilnehmer Samuel Dahl (21) von der AS Rom und Andrea Belotti (31) von Como 1907 ins Visier genommen hat. Laut Romano stehen die Parteien kurz vor einer mündlichen Einigung, der Leihdeal mit Belotti sei so gut wie durch.

Linksverteidiger Dahl ist noch bis 2029 an die Roma gebunden, Angreifer Belotti steht in Como bis 2026 unter Vertrag. Während für Dahl nur magere zwei Kurzeinsätze in der Serie A zu Buche stehen, kommt Belotti auf 18 Partien (zwei Tore).