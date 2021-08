Borussia M’gladbach - FC Bayern: Vorschau & Aufstellungen

Am Freitagabend um 20:30 Uhr eröffnen Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München die neue Bundesligasaison und versuchen, die Weichen für eine erfolgreiche Spielzeit zu stellen. Im vergangenen Jahr verpasste Gladbach die internationalen Plätze – das soll sich in der neuen Saison ändern. Der FC Bayern ist wie jedes Jahr der Titelfavorit und könnte die zehnte Meisterschaft in Folge gewinnen.

Neue Trainer

Beide Vereine verpflichteten neue Trainer. Bei den Fohlen agiert Adi Hütter als neuer Übungsleiter. Der Österreicher kam von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt. Im DFB Pokal gab es den ersten wichtigen Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:0). Drei von vier Spielen in der Vorbereitung gestalteten die Gladbacher siegreich. Die Vorzeichen für das Hütter-Team stehen dementsprechend nicht schlecht.

Bei den Bayern ist seit dem 1. Juli ein Trainerjungspund am Ruder. Julian Nagelsmann kam für die Rekordablöse von bis zu 25 Millionen Euro aus Leipzig. Der 34-Jährige musste zunächst einen ziemlich abgespeckten Bayern-Kader mit vielen Talenten betreuen. Die meisten Nationalspieler stießen aufgrund der Europameisterschaft erst vor einigen Tagen zum Team. In der Vorbereitung hagelte es Niederlagen für den Rekordmeister.

Neuzugänge

Für beide Vereine verlief die Transferperiode bislang eher ruhig. Bei den Fohlen verstärkte nur Luca Netz (18) von Hertha BSC den Kader. Der talentierte Linksverteidiger wechselte für vier Millionen Euro. Ein Startelfeinsatz gegen den amtierenden Titelträger ist allerdings unwahrscheinlich.

An der Säbener Straße wirtschaftet man weiterhin konservativ. Dementsprechend hat der Transfer von Dayot Upamecano (22) für 42,5 Millionen Euro fast das gesamte Budget der Bayern aufgebraucht. Mit Sven Ulreich (33) und Omar Richards (23) kamen außerdem zwei Ergänzungsspieler ablösefrei nach München.

Ausfälle

Bei der Borussia fehlen einige Stammkräfte. Ramy Bensebaini (26) fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus. Für ihn wird ein Youngster ins Team rücken. Entweder Joe Scally (18) oder doch Neuzugang Netz. In der Offensive fehlen Marcus Thuram (24) und Breel Embolo (24). Zusätzlich ist auch das zentrale Mittelfeld dezimiert. Denis Zakaria (24) und Manu Koné (20) sind nicht mit von der Partie.

Mit Lucas Hernández (25) und Benjamin Pavard (25) fallen zwei potenzielle Startelfkandidaten beim FC Bayern aus. Darüber hinaus muss Nagelsmann auf Marc Roca (24) und Eric Maxim Choupo-Moting (32) verzichten. Alphonso Davies (20) ist nach überstandener Verletzungspause für den Einsatz von Beginn an bereit – die vollen 90 Minuten wird er laut seinem Trainer aber nicht spielen können.

So könnten sie spielen

