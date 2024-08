Fulham tätigt 35-Millionen-Transfer

Der FC Fulham greift für einen neuen Innenverteidiger tief in die Tasche. Wie der Premier League-Klub mitteilt, verpflichtet man Joachim Andersen vom Klassenkameraden Crystal Palace. Der 28-jährige Däne unterschreibt bis 2029. Dem Vernehmen nach fließen 35 Millionen Euro Ablöse.

Für Andersen wird es also ein Comeback im Craven Cottage geben. Schon in der Saison 2020/21 lief er als Leihspieler für Fulham auf. Anschließend holte ihn Palace für 17,5 Millionen von Olympique Lyon und verkauft Andersen nun für das Doppelte. Geld, das Palace in die Verpflichtung von Wolfsburg Maxence Lacroix (24) stecken wird.