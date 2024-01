RB Salzburg vor Daniliuc-Transfer

RB Salzburg wird wohl in Kürze einen neuen Innenverteidiger aus der Serie A präsentieren. Wie Fabrizio Romano vermeldet, steht der Serienmeister kurz vor der Verpflichtung des Österreichers Flavius Daniliuc von US Salernitana.

In Italien hat der 22-Jährige noch Vertrag bis 2026. Der Nationalspieler (ein Länderspiel) kommt in der laufenden Spielzeit auf 13 Einsätze. Daniliuc spielte in der Jugend unter anderem für Real Madrid (2011 bis 2015) und den FC Bayern (2015 bis 2020).