Nach Horror-Wochen: Juve trifft Motta-Entscheidung

Juventus Turin will auch nach den jüngsten heftigen Pleiten am umstrittenen Trainer Thiago Motta festhalten. Juves Technischer Direktor Cristiano Giuntoli sagte am gestrigen Sonntag nach der 0:4-Pleite gegen den AC Florenz bei ‚Sky Italia‘: „In diesen Momenten müssen wir vereint bleiben und gemeinsam aus diesen Schwierigkeiten kommen.“ Motta war bereits zuvor angezählt worden, eine Trennung am Saisonende ist derzeit durchaus ein realistisches Szenario.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir machen mit Thiago Motta weiter, wir bleiben bei unserer Position“, bestätigte Giuntoli auch bei ‚DAZN‘. Durch die heftige Niederlage – nur eine Woche nach dem 0:3 gegen Atalanta Bergamo – rutscht die Alte Dame auf Rang fünf ab und droht, die Champions League zu verpassen. Ein Rauswurf käme den Bianconeri extrem teuer zu stehen, laut ‚Tuttosport‘ würde das die klammen Italiener über 20 Millionen Euro kosten. Als Nachfolger wird bereits Massimiliano Allegri gehandelt.