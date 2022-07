Bayern verleiht Singh erneut

Der SSV Jahn Regensburg leiht Sarpreet Singh (23) erneut für eine Saison vom FC Bayern aus. Bereits die vergangene Spielzeit verbrachte der Offensivspieler leihweise beim Zweitligisten (27 Spiele, 15 Scorerpunkte). Seinen Vertrag in München verlängerte Singh zudem bis 2024.

Intensiv um einen Transfer des neuseeländischen Nationalspielers hatte sich auch Werder Bremen bemüht. Der Aufsteiger nahm dann aber aufgrund einer Verletzung Abstand von einem Transfer.

„Geben ihm alle Zeit, die er braucht“

Jahn-Sportchef Roger Stilz erklärt: „Da er eine nicht unkomplizierte Verletzung hat, geben wir ihm alle Zeit, die er braucht, um wieder spielfit zu werden. Er wird aber schon in den kommenden Tagen zur Mannschaft stoßen und die Reha-Maßnahmen hier in Regensburg absolvieren.“

Singh sagt: „Für mich geht es natürlich im ersten Schritt darum, dass ich wieder völlig gesund und schmerzfrei werde. Dem Jahn bin ich sehr dankbar, dass er mich auf diesem Weg unterstützen will. Wenn ich dann zurück auf dem Platz bin, will ich an die vergangene Saison anknüpfen und gemeinsam mit der Mannschaft wieder Erfolge feiern.“