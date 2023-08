Einigung auf niedrigere Ablöse: Mavropanos doch zu West Ham

Der Klubwechsel von Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart zu West Ham United wird nun doch über die Bühne gehen. Nach FT-Informationen haben sich die Hammers mit dem Bundesligisten in Nachverhandlungen auf neue Transferkonditionen geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Montag drohte der Deal um den griechischen Innenverteidiger zwischenzeitlich zu platzen. Beim Medizincheck des 25-Jährigen waren Probleme aufgetreten, West Ham wollte den Transfer zu den vereinbarten Bedingungen nicht mehr umsetzen. Es kam zu neuen Gesprächen zwischen den Klubs, die schlussendlich eine neue Übereinkunft mit sich brachten.

Lese-Tipp

Kolo Muani-Ersatz: Eintracht denkt an Bundesliga-Duo

Nach FT-Informationen wechselt Mavropanos nun für deutlich weniger als die zuvor vereinbarten 20 Millionen Euro von Stuttgart nach London. Zudem wird der Anteil der fixen Sockelablöse reduziert und dafür die Summe der erfolgsabhängigen Bonuszahlungen erhöht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachfolger steht bereit

Mavropanos ist noch bis 2025 an den VfB gebunden. In Person von Leonidas Stergiou (21) vom FC St. Gallen haben die Schwaben bereits einen neuen Spielers fürs Abwehrzentrum an der Angel.