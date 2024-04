Lazio-Angreifer vor der Verlängerung

Mattia Zaccagni wird bei Lazio Rom wohl in Kürze verlängern. Laut der italienischen Zeitung ‚Corriere dello Sport‘ soll der neue Vertrag bis 2029 gültig sein, das künftige Gehalt liegt bei drei Millionen Euro plus etwaige Boni. Bislang ist der 28-jährige Flügelspieler bis 2025 gebunden. „Wir haben uns mit Zaccagni geeinigt und werden bald unterschreiben. Er wollte unbedingt bleiben“, so Lazio-Direktor Fabiani gegenüber ‚Radiosei‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit dem Sommer 2021 trägt Zaccagni das Trikot von Lazio Rom. In der aktuellen Saison absolvierte er 31 Pflichtspiele für Lazio, dabei gelangen ihm fünf Tore und ein Assist. Derzeit fällt der ehemalige Spieler von Hellas Verona mit einer Knöchelverstauchung aus.