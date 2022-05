Elneny verlängert bei Arsenal

Mohamed Elneny bleibt beim FC Arsenal. Wie die Gunners vermelden, wurde der auslaufende Vertrag des 29-jährigen Ägypters verlängert. Über die neue Laufzeit machen die Londoner keine Angaben. In der abgelaufenen Spielzeit kam Elneny zu 17 Einsätzen.

Mikel Arteta ist froh über die Unterschrift des Mittelfeldspielers: „Mo ist ein wirklich wichtiger Teil des Teams. Er bringt unendlich viel Energie, Enthusiasmus und Engagement in die Mannschaft und wird von allen geliebt. Er ist ein wichtiger Spieler für uns auf und neben dem Platz, ein echtes Vorbild für unsere jüngeren Spieler und ich freue mich, dass er bleibt.“

✊ Committed to The Arsenal



✍️ We're delighted to announce Mo Elneny has signed a new deal