Union: Kaufpflicht bei Gosens in Sicht

Robin Gosens steht offenbar kurz davor, seine Leihe zum AC Florenz in einen festen Wechsel umzuwandeln. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, greift im Leihvertrag eine Kaufpflicht, sofern der Linksverteidiger in mindestens 60 Prozent der Spiele der Italiener für mindestens 45 Minuten zum Einsatz kommt. Das ist bei Gosens in 26 seiner bisherigen 32 Saisoneinsätze (fünf Treffer, sieben Vorlagen) der Fall.

Wann beim 30-Jährigen, der noch bis 2028 bei Union Berlin unter Vertrag steht, die Kaufpflicht greift, hängt auch vom weiteren Saisonverlauf der Fiorentina ab. Aktuell stehen für den Tabellenachten der Serie A 51 Saisonspiele an. Durch ein Weiterkommen in der Conference League bis ins Finale könnte der Viertelfinalteilnehmer die Gesamtzahl auf insgesamt 54 ansteigen lassen. Damit würden Gosens noch sechs Einsätze bis zu einer Festverpflichtung fehlen. Union würde in dem Fall 8,75 Millionen Euro für den 23-fachen DFB-Profi einstreichen.