„99 Prozent“: RB holt neuen Keeper

Mit der Verpflichtung von Maarten Vandevoordt setzte RB Leipzig in der vergangenen Saison ein Ausrufezeichen. Der 22-jährige Belgier soll mit aller Ruhe an den Bundesliga-Fußball herangeführt werden und hinter Routinier Péter Gulácsi (34) reifen. Einen noch deutlich jüngeren Keeper hat Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer nun offenbar an der kroatischen Adriaküste ausgegraben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Germanijak‘ berichtet, bedient sich RB bei HNK Rijeka. Demnach wechselt Vito Kovac aus der Hafenstadt zum Bundesligisten. Der 16-Jährige sei bereits auf dem Weg nach Leipzig, der Deal entsprechend zu „99 Prozent“ durch.

Das kroatische Onlineportal taxiert die Ablöse auf mehr als eine Million Euro zuzüglich Bonuszahlungen. Kovac war bislang für die Jugendmannschaften in Rijeka aktiv, stand zuletzt gegen Dinamo Zagreb (23.11.; 0:0) aber zum ersten Mal im Profikader. In Leipzig wird sich Kovac wohl zunächst in der Jugendabteilung einsortieren.