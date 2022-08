Leeds umwirbt Raphinha-Ersatz

Leeds United hat einen potenziellen Nachfolger von Offensivstar Raphinha beim FC Watford ausgemacht. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato sind die Whites an Ismaïla Sarr (24) dran. Der Senegalese stieg im Sommer mit den Hornets in die Championship ab und könnte mit einem Transfer nach Leeds umgehend in die Premier League zurückkehren.

35 Millionen Euro fordert Watford für seinen Rechtsaußen. Ein stolzer Preis, aber als englischer Erstligist und mit den 58 Raphinha-Millionen auf dem Konto kann sich der Klub von Nationalspieler Robin Koch (26) einiges leisten. Als Sarr-Alternative steht überdies der Niederländer Cody Gakpo (23/PSV Eindhoven) im Leeds-Fokus.